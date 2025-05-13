Финляндия согласилась перевести железные дороги на европейскую колею

Tекст: Ольга Иванова

Финляндия рассматривает переход на европейскую железнодорожную колею шириной 1435 миллиметров, пишет Yle. Министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне заявила, что решение должно быть принято правительством до 27 июля. Она подчеркнула: «Это не просто финский вопрос, а совместный проект всей Европы и НАТО», сообщает «Фонтанка.ру».

Ранне отметила, что изменение колеи позволит повысить безопасность перевозок, улучшить военную мобильность и укрепить транспортные связи со Швецией и Норвегией. По ее словам, Евросоюз может профинансировать до 50% разработки проекта и до 30% строительства новых путей.

Работы по замене колеи могут стартовать не раньше 2030-х годов, начать планируют с района к северу от города Оулу. Европейская комиссия еще в 2022 году рекомендовала Финляндии перейти на европейский стандарт железнодорожных путей, который почти на девять сантиметров уже нынешнего.

Сейчас в Финляндии используется железнодорожная колея шириной 1524 миллиметра. Такой стандарт был принят еще во времена существования Великого княжества Финляндского в составе Российской империи и сохранялся до сегодняшнего дня.

Ранее власти Финляндии направили заявку в Евросоюз, чтобы активировать положения о национальном освобождении от расходов ради увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП.