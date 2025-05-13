Моди высоко оценил роль российских С-400 в операции против Пакистана

Моди отметил значительное влияние российских С-400 на исход операции «Синдур»

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о ключевой роли российских систем С-400 в ходе операции «Синдур», пишет РИА «Новости». Он отметил, что координация действий техники, в том числе традиционных индийских систем ПВО и платформ, разработанных по программе «Сделано в Индии», получила беспрецедентно мощную поддержку со стороны современных комплексов С-400.

«Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», – подчеркнул Моди. По его словам, благодаря новым и передовым технологиям Индия получила преимущество, которому Пакистан не может противостоять.

Моди также обратился к военнослужащим, заявив, что за последние десять лет ВВС и другие силы получили лучшие технологии. При этом он отметил, что поддержание сложных систем и их эффективная эксплуатация требуют выдающихся навыков, а сочетание технологий и тактики позволило индийской армии продемонстрировать превосходство на поле боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении вооруженного противостояния. Прекращение огня вступило в силу 10 мая в 17.00 по индийскому времени.