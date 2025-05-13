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Суд продлил лечение делавшему кукол из умерших девочек нижегородцу
Суд продлил принудительное лечение некрополисту Москвину на полгода
Жителю Нижнего Новгорода Анатолию Москвину, изготовлявшему мумии из умерших девочек, продлили принудительное психиатрическое лечение еще на шесть месяцев до 6 ноября.
Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок принудительного лечения Анатолию Москвину, известному как некрополист, на шесть месяцев, передает РИА «Новости».
Новое решение суда предусматривает его пребывание в медицинской организации до 6 ноября текущего года. Там Москвин находится на лечении в стационарных условиях.
В 2011 году в квартире Москвина и его родителей, а также в гараже были найдены мумифицированные тела девочек. По данным следствия, Москвин пояснил, что делал мумии, потому что мечтал о дочери и считал их своими детьми, разговаривал с ними и устраивал праздники.
В 2018 году суд назначал Москвину судебно-психиатрическую экспертизу по ходатайству врачей, считавших его находящимся в ремиссии и предлагавших амбулаторное лечение. Прокуратура требовала экспертизу для уточнения, представляет ли он опасность для общества. В 2019 году врачи отозвали свое ходатайство, а меры медицинского характера остались прежними. С тех пор лечение Москвина регулярно продлевается.
Напомним, Москвин на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей раскапывал могилы девочек и изготавливал из их тел мумии. Экспертиза признала его невменяемым. Суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.