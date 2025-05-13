Суд продлил лечение делавшему кукол из умерших девочек нижегородцу

Суд продлил принудительное лечение некрополисту Москвину на полгода

Tекст: Вера Басилая

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок принудительного лечения Анатолию Москвину, известному как некрополист, на шесть месяцев, передает РИА «Новости».

Новое решение суда предусматривает его пребывание в медицинской организации до 6 ноября текущего года. Там Москвин находится на лечении в стационарных условиях.

В 2011 году в квартире Москвина и его родителей, а также в гараже были найдены мумифицированные тела девочек. По данным следствия, Москвин пояснил, что делал мумии, потому что мечтал о дочери и считал их своими детьми, разговаривал с ними и устраивал праздники.

В 2018 году суд назначал Москвину судебно-психиатрическую экспертизу по ходатайству врачей, считавших его находящимся в ремиссии и предлагавших амбулаторное лечение. Прокуратура требовала экспертизу для уточнения, представляет ли он опасность для общества. В 2019 году врачи отозвали свое ходатайство, а меры медицинского характера остались прежними. С тех пор лечение Москвина регулярно продлевается.

Напомним, Москвин на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей раскапывал могилы девочек и изготавливал из их тел мумии. Экспертиза признала его невменяемым. Суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

