Путин оценил работу нового главы РАН

Президент России Владимир Путин встретился с главой РАН Александром Сергеевым и заявил, что тот справляется с задачами, которые перед ним поставлены, сообщила пресс-служба Кремля.

«Ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук – такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, и все у Вас пока получается», – сообщается на сайте Кремля.

26 сентября академик Александр Сергеев по итогам выборов стал президентом Российской академии наук. Позднее Путин утвердил его в этой должности.

В конце декабря газета ВЗГЛЯД писала о первых разногласиях среди ученых при Сергееве, касающихся работы с чиновниками из ФАНО (Федеральное агентство научных организаций).