Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Путин заявил о необходимости снижения инфляции до целевых показателей
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России» заявил о необходимости снижения инфляции до целевых значений.
Путин подчеркнул, что высокая инфляция осложняет работу бизнеса и мешает долгосрочному планированию.
Глава государства отметил: «Мы говорим о мягкой посадке [в экономике], небольшой – для того, чтобы обеспечить развитие в рамках соблюдения макроэкономических показателей. Потому что они – это база развития. Без приведения в должное состояние – к целевым показателям – инфляционных процессов вам тоже очень трудно работать. Это не дает возможности планировать долгосрочные инвестиции, осложняет работу самым существенным образом», передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку. Кроме того, глава государства сообщил, что высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России.
Президент России высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.