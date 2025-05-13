Лесные пожары в Забайкалье охватили полмиллиона гектаров

Tекст: Евгения Караваева

Площадь действующих лесных пожаров в Забайкальском крае достигла 576 тыс. га, передает ТАСС.

На данный момент в регионе зафиксировано 45 очагов, из которых семь локализованы на площади более 117 тыс. га. Существенное увеличение площади пожаров отмечается по сравнению с 12 мая, когда она составляла 484 тыс. га.

Особое внимание МЧС уделяет Читинскому району: здесь огонь охватил 31 тыс. га, пожарные силы переброшены в села Сохондо, Яблоново и Тургутуй для защиты населения. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет. Для борьбы с пожарами применялся самолет Ил-76 МЧС, которому удалось сбросить 126 тонн воды за три захода при высокой задымленности.

Пожароопасный сезон стартовал в Забайкалье 24 марта. С 7 апреля в лесах действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, а с 23 апреля введен режим ЧС федерального уровня для привлечения дополнительных ресурсов. Основные причины пожаров – палы сухой травы, непотушенные костры и другие нарушения правил обращения с огнем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкалье завели уголовные дела после пожара на дачах. За сутки площадь лесных пожаров в регионе увеличилась более чем на 55 тыс. га и превысила 380 тыс. га. В Забайкалье продолжают тушить 42 очага возгорания.