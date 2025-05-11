Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 380 тыс. га

Tекст: Дмитрий Зубарев

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае продолжает расти и достигла 380 тыс. 594 га, передает ТАСС. По данным МЧС России, всего в регионе сейчас зафиксированы 42 лесных пожара. В ведомстве уточнили: «Локализовано 8 очагов на площади 121 тыс. 972 гектара».

Сутки назад общая площадь пожаров составляла более 325 тыс. га, что свидетельствует о существенном увеличении масштабов бедствия. В СНТ «Малиновка» пожар, возникший 10 мая, удалось потушить. Угрозу также пытаются ликвидировать возле сельского поселения Смоленка, где горит еще 1 тыс. га.

Для борьбы с огнем привлечены 624 человека и 253 единицы техники, включая авиацию МЧС. Пожароопасный сезон стартовал в регионе 24 марта, а с 7 апреля введен режим ЧС регионального уровня. С 23 апреля действует режим ЧС федерального уровня, чтобы привлечь больше ресурсов для стабилизации ситуации.

МЧС подчеркивает, что основными причинами пожаров являются палы сухой травы, неосторожное обращение с огнем и другие человеческие факторы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкальском крае предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в регионе. Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась.