Рябков сообщил о запланированных переговорах России и США

Стало известно о планах двусторонних переговоров России и США

Tекст: Евгения Караваева

Новый раунд переговоров между Россией и США запланирован, передает ТАСС. Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что дата встречи будет определена после оценки выполнения уже достигнутых договоренностей.

«Он намечен, но конкретных дат нет. Мы будем в зависимости от того, как пойдет реализация тех договоренностей, что уже достигнуты с американцами, решать, когда оптимально провести этот раунд в дальнейшем», – заявил Рябков.

Вопросы для обсуждения охватывают, среди прочего, работу дипломатических миссий двух стран. Решение о времени проведения переговоров зависит от прогресса в выполнении предыдущих договоренностей сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по инфраструктуре на Украине. Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, в ходе которых основное внимание было уделено украинскому кризису и перспективам диалога. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.