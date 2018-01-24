Литературный критик рассказал о близости Путину творчества Высоцкого

В пространстве опасности и риска, в ситуации сегодняшнего исторического пространства России, которые знакомо и президенту, жил и Высоцкий, сказал газете ВЗГЛЯД литературный критик Валентин Курбатов, комментируя визит Владимира Путина в музей Высоцкого.

Член президентского Совета по культуре, литературовед и критик Валентин Курбатов считает, что творчество Владимира Высоцкого очень близко Владимиру Путину.

«В пространстве опасности и риска, в ситуации сегодняшнего исторического пространства России, которые знакомо и президенту, жил и Высоцкий. Он находил зажигающие глаголы, пытающиеся спасти зыблющееся пространство», - считает Курбатов.

Критик уверен, что Путин посетил музей Высоцкого на Таганке «не для картинности или предвыборного жеста».

«Путин ходил за тем, чтобы найти рецепт правильного, сильного и твердого стояния посреди колеблющейся истории. Он ходил туда не для съемки. Мы будем спасены, когда будем жить не для рекламного трюка, упоминания в газете, на радио или телевидении», - полагает Валентин Курбатов.

В среду накануне юбилея поэта и актера Владимира Высоцкого, которому исполнилось бы 80 лет, президент Владимир Путин посетил музей поэта на Таганке. В творчестве Высоцкого, как и в российской культуре в целом, Путин видит объединяющее начало и ставит его творчество в один ряд с величайшими поэтами России. «Очень интересный музей получился», – сказал Путин, передает ТАСС. Экскурсию для главы государства провели сын поэта Никита Высоцкий и экс-супруга артиста Людмила Абрамова.

Путин также посмотрел генеральную репетицию театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», где участвуют выпускники Института культуры, играющие в молодежном экспериментальном театре «Мастерская Николая Скорика». Актеры заслужили аплодисменты президента. «Захватывает дух от того, что вы такие красивые, молодые и талантливые», – отметил Путин.

Президент ознакомился и с планами «Дома Высоцкого на Таганке» по реставрации. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие месяцы площади музея собираются увеличить вдвое, дополнится и экспозиция.

«Мы задумали рискованную вещь – восстанавливаем кухню Высоцкого из его реальных вещей, на которой с помощью современных технологий будет появляться он сам», – сообщил Никита Высоцкий. По его мнению, главный смысл реставрации в том, чтобы слушать Высоцкого и видеть его. Путин одобрил идеи по развитию музея. «Удивительное дело - Высоцкого любили самые разные люди. В этом его уникальность», - отметил президент.

Как известно, Путин часто обращается к теме культуры, сохранение и развитие которой – для него одно из приоритетов во внутренней политике. Путин считает необходимым увековечить знаковые имена культуры, в том числе – советского времени. Так, например, в конце прошлого года он предложил отпраздновать в 2019 году 100-летие писателя Даниила Гранина.

В конце прошлого года Путин выступил с рядом инициатив по поддержке культурных проектов и принципиальному изменению отношения государства к культуре в целом. Одним из источников финансирования культурных проектов и поддержки молодых талантов стал грантовый фонд президента.

Очевидно, что творчество Высоцкого близко Путину. 15 лет назад президент побывал в гостях в театре на Таганке, лично присутствовал на премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Президент охотно цитирует стихи Высоцкого. Например, в 2016 году после рассказа вице-премьера Юрия Трутнева о поездке на форум в Давосе Путин вспомнил строчки поэта: «Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак».