Путин посетил музей Высоцкого на Таганке накануне юбилея артиста

Президент Владимир Путин накануне 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого посетил его музей на Таганке.

Путин осмотрел экспозицию, посвященную этапам творчества и жизни артиста, его кабинет, познакомился с планами реставрации музея, а также побывал на репетиции театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссером которой стал сын Высоцкого Никита, передает РИА «Новости».

Путин неоднократно признавался, что очень любит творчество Высоцкого, «как и миллионы граждан не только России, но и всего бывшего СССР». «Это особое явление, он был гениальным человеком, исключительно талантливым», – считает президент, передает ТАСС.

В ходе разговора с сыном Высоцкого обсуждалась тема создания зала, где экспонатом, по словам директора музея, станет песня. Путин заметил, что в России нет конкурса для молодежи, и предложил организовать его, используя возможности «Дома Высоцкого». «А я бы со своей стороны мог бы это отфинансировать с помощью гранта», – добавил президент. Никита Высоцкий поддержал идею Путина, отметив, что это хороший шанс для молодых исполнителей авторской песни заявить о себе.

Глава государства несколько раз приходил в Театр на Таганке, чтобы почтить память поэта и артиста и много раз публично цитировал его стихи. Так, в 2016 году после рассказа Юрия Трутнева о форуме в Давосе Путин вспомнил строчки поэта: «Обнажил я бицепс ненароком, Даже снял для верности пиджак». Также Путин лично присутствовал на премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».

«Дом Высоцкого на Таганке» был основан в 1992 году. Он находится на улице, носящей теперь имя артиста и поэта. В этом доме Высоцкий никогда не жил и не работал, но именно о таком много писал, когда говорил об образе Москвы. Директором музея работает сын Высоцкого Никита.

К 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого в музее организована выставка «Я, конечно, вернусь».