Стало известно о масштабных опытах по редактированию ДНК человека в Китае

В Китае врачи проводят испытания по редактированию генома человека, пытаясь таким образом лечить рак, пишет The Wall Street Journal.

Лечение рака в Китае с помощью нового инструмента для редактирования генома пытается практиковать с марта прошлого года медик Ву Шисю. Инструмент для редакирования ДНК - Crispr-Cas9, в его разработке принимали участие американские ученые, приводит «Инопресса» текст статьи The Wall Street Journal.

При этом в США врачам не разрешено применять этот инструмент при испытаниях на людях, а в Китае за счет гибкого законодательства Ву Шисю может этим заниматься. Его научная группа в Онкологической больнице Ханчжоу берет кровь у пациентов, страдающих раком пищевода, отправляет ее лабораторию, где клетки модифицируют - удаляется ген, который мешает иммунной системе бороться с раком. Затем пациентам вливают измененные кровяные клетки.

В других странах пока не начались подобные испытания. Так, Пенсильванский университет потратил почти два года на выполнение требований федеральных и других властей, но пока окончательного разрешения не получил. В Европе испытания также не проводились.

Сейчас известно о девяти официальных клинических испытаниях на людях в Китае, а также о еще как минимум двух случаях испытаний в больницах, в том числе одном в 2015 году – на год раньше, чем сообщалось прежде.

«В журнальных статьях нашлись сведения о том, что редактирование генов было сделано не менее 86 пациентам в Китае», - говорится в статье.

Отмечается, что Crispr-Cas9 работает как «молекулярные ножницы» для «разрезания или ремонта» ДНК. Однако у метода есть и риски – он, возможно, вносит неумышленные необратимые изменения, которые могут проявиться спустя много лет.

Доктор Ву отмечает, что видит потенциальную пользу от этого инструмента.

При этом результаты испытаний Китая не опубликованы, а Ву и другие врачи говорят, что состояние некоторых пациентов улучшилось, однако не менее 15 из 86 пациентов умерли.

В ноябре 2017 года сообщалось, что ученые из США опробовали методику генного редактирования в организме живого взрослого человека, страдающего неизлечимой генетической болезнью. В августе также сообщалось, что генетики из США, Китая и Южной Кореи впервые смогли успешно отредактировать геном человеческого эмбриона на ранней стадии развития, что позволило исправить мутацию.