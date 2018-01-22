Донбассу вернули помилованную Порошенко пленную с ампутированными конечностями

Провозглашенным республикам Донбасса передали женщину, помилованную украинским президентом Петром Порошенко, сообщила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Геращенко рассказала, что женщина сама попросила Порошенко о помиловании, полностью признав свою вину. По словам Геращенко, во время «совершения преступления» женщина получила травмы, сейчас у нее ампутированы конечности. Кроме того, у помилованной есть маленький ребенок, передает РИА «Новости».

Вице-премьер Рады добавила, что теперь Киев ожидает передачи украинского военного.

20 января стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа устроила нападение, в результате которого погиб военнослужащий провозглашенной Донецкой народной республики, еще один военный захвачен в плен.

Напомним, в конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Украинской стороне передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 165 и 73 соответственно.