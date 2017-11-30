Украинские диверсанты захватили в плен ополченца

Украинская диверсионно-разведывательная группа вечером в пятницу, 19 января, устроила нападение, в результате которого погиб военнослужащий провозглашенной Донецкой народной республики, еще один военный захвачен в плен, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В районе села Широкино под прикрытием огня минометов один военнослужащий нашей республики героически погиб, а второй получил тяжелые ранения и взят в плен», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

По данным Донецкой народной республики, пострадавший военный находится в Мариупольском следственном изоляторе СБУ, «где его избивают и оказывают моральное давление с целью дать ложные показания, подготовленные украинскими спецслужбами».

Напомним, в конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Украинской стороне передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 165 и 73 соответственно. Киев при этом отказался включить россиян в список на обмен пленными с ДНР и ЛНР.