Турция пригрозила Франции ухудшением отношений из-за созыва заседания СБ ООН

Желание Парижа созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в сирийском Африне может отразиться на отношениях с Анкарой, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Говорят, что Франция хочет созвать экстренное заседание СБ ООН. В таком случае мы будем рассматривать это в том ключе, что Франция стоит на стороне террористов, это отразится на наших отношениях», - передает его слова ТАСС.

По его словам, любой выступающий против операции Турции в Африне автоматически поддерживает террористов.

Напомним, Париж просит созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии, в том числе в районе Африна.

В субботу началась операция турецких военных «Оливковая ветвь» в Африне. Наземная часть операции стартовала в воскресенье. Турция намерена создать в этом районе 30-километровую зону безопасности.