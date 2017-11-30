Названа причина смерти 20-летней порноактрисы

Опубликован отчет полиции Лас-Вегаса, согласно которому порноактриса Оливия Нова умерла от осложнений после урологической инфекции.

В полицейском отчете говорится, что Нову нашли полуобнаженной, сообщает Hollywood Life. Труп лежал не менее 12 часов, прежде чем его обнаружили полицейские.

В департаменте полиции Лас-Вегаса рассказали, что 7 января позвонил свидетель и сообщил, что актриса «кажется, мертва». По его словам, еще накануне он видел Нову живой, и она выглядела «очень больной», словно у нее был абстинентный сидром, вызванный наркотиками.

При осмотре тела полицейские обнаружили синяки на ногах актрисы. Кроме того, на месте происшествия были найдены лекарства от урологической инфекции.

Свидетель показал полицейским запись на странице Оливии в Facebook, где она писала, что с декабря очень сильно болеет, но боится идти в больницу.

Полицейские предположили, что инфекция привела к сепсису, из-за которого и умерла Нова.

9 января в Лас-Вегасе нашли мертвой 20-летнюю порноактрису из США Оливию Нову. О причинах смерти не сообщалось.

Оливия Нова начала карьеру в порноиндустрии в марте 2017 года.