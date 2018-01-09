В США умерла 20-летняя порноактриса

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10 января, среда | Последнее обновление — 01:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликовано видео испытания конкурента российского двигателя РД-180
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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни
Саудитов заподозрили в «танцах под русскую дудку»
Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия
«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии
Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме
За что можно так не любить собственную страну?
Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
У американцев рухнул спутник. Секретный и военный. Назывался Zuma. Когда в океан падают спутники, запущенные Россией, и когда то же самое происходит у США – я почему-то наблюдаю среди наших «элит» совершенно противоположные реакции. Подробности...
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На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ
Сергей Худиев, публицист, богослов
Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
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Это всё придумал Вильсон в 18-м году
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, 28-й президент США Вудро Вильсон обнародовал вошедшие в историю «Четырнадцать пунктов», которые ознаменовали собой начало коренного поворота в американской внешней политике. Подробности...
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Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе
Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрыеПодробности...
Российские православные встретили Рождество 2018 года
Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны ПророчицыПодробности...
Итоги 2017 года в фотографиях
2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССРПодробности...
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