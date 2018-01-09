В США умерла 20-летняя порноактриса

В Лас-Вегасе нашли мертвой 20-летнюю порноактрису из США Оливию Нову, сообщает порноагенство LA Direct Models.

«Мы представляли интересы Оливии очень недолгое время, для нас она была красивой девушкой с милым характером», – цитирует заявление компании издание Metro.

О причинах смерти не сообщается.

Оливия Нова начала карьеру в порноиндустрии в марте 2017 года.