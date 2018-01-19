Брат о напавшем на школу в Улан-Удэ: Бился головой об пол

Сводный брат Антона Бичивина, считающегося организатором нападения на школу в Улан-Удэ, рассказал, что у его родственника сложный характер, и в случае недопонимания подросток «может биться головой об пол».

«Я не считаю его за брата. Человек в себе неуверенный и неуравновешенный. Пристрастие у него к играм: GTA, Call of Duty, Painkiller. … Когда что-то не по его плану идет, начинает психовать, нервничать. Орет, психует, может головой об пол биться», – рассказал Life 17-летний Никита.

Вместе с тем ранее одна из учениц школы №5 рассказала, что отец Бичивина служит в бригаде ВДВ в звании майора, а сам юноша был тихоней, «склонным к нацизму».

В пятницу утром было совершено нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ. По данным СК, ученик девятого класса Антон Бичивин бросил в кабинет русского языка и литературы коктейль Молотова, а затем с топором напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, который пытался покончить с собой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность».

Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.