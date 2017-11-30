Напавший на школу в Улан-Удэ подросток оказался сыном майора ВДВ

Отец Антона Бичивина, который считается организатором нападения на школу № 5 в Улан-Удэ, служит в бригаде ВДВ в звании майора, а сам юноша был тихоней, «склонным к нацизму», рассказала одноклассница нападавшего Кристина.

«Если честно, от них я не ожидала такого. Тот, кто нападал, из приличной семьи. Часто видела, как он гулял со своим младшим братиком. Он из семьи военнослужащих. В нашем Сосновом Бору практически все – дети военных. Отец у него майор бригады ВДВ», – рассказала девушка «Комсомольской правде».

По ее словам, организовавшие нападение молодые люди «вели себя всегда очень спокойно, с учителями не было конфликтов», хотя у одного из юношей «вроде были двойки за четверть по каким-то предметам».

В то же время, по словам девушки, молодые люди были «склонны к нацизму, смеялись над другими». Однако некоторые считали парней «тихонями», и кто-то даже пытался их «гнобить».

Антон Бичивин в пятницу утром пришел в школу и, поднявшись на третий этаж, кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса. После этого подросток напал с топором на учителя и учеников.

Вместе с тем данные о нападавших до сих пор разнятся. По разной информации, их было от одного до трех. Также поступают разные сведения о пострадавших. По некоторым данным, ранены от четырех до семи человек.

Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.