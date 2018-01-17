Тренер объяснил массовое снятие легкоатлетов с соревнований в Иркутске

Старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике Василий Шкурбицкий заявил, что решение более 30 спортсменов сняться с соревнований не связано с приездом допинг-офицеров.

«Это на каждых соревнованиях бывает – просто раздули специально. Вот люди пришли, сфотографировали стартовый протокол», – приводит его слова «Чемпионат».

Шкурбицкий подчеркнул, что «заявиться – это не значит, что все приедут и все придут стартовать». Он напомнил, что заявки подаются через интернет. По его словам, причины для отказа от выступления бывают «разные»: кто-то заболел, у одной из спортсменок уехал тренер, поскольку его мать умерла.

«Никто из наших спортсменов, кто имел шансы на победу, не снялся», – подчеркнул Шкурбицкий.

Он также указал, что снимались с соревнований и спортсмены, которые должны были выступать «на второй день, а допинг-контроль был в первый день».

Шкурбицкий сказал, что о допинг-контроле ВАДА предупреждало за месяц, а «заявки от участников принимались в течение двух недель перед стартом». По мнению тренера, «если бы кто-то боялся допинг-офицеров, то люди просто не стали бы заявляться».

«А народ это все раздул. Всего в соревнованиях было почти 600 участников – 538 заявилось, и потом еще дозаявились «личники», около 20. Для такого количества 36 неявок ничего не значит!» – сказал он, сообщив также, что были и ошибки, когда «упомянули человека, он тоже попал в списки тех, кто не явился».

«А он просто упал на 800 метров, есть видеозаписи. Люди говорят – надо в суд подавать, как можно было человека обвинить, написать, что не явился на дистанцию? Тем более во второй день в эстафете этот мальчик бежал», – заявил Шкурбицкий.

По мнению Шкурбицкого, сейчас «просто идет борьба, да, людям надо было это сделать, раздуть, показать, что мы боремся с допингом».