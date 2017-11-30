Российские легкоатлеты массово снялись с соревнований, узнав о допинг-контроле

На прошлой неделе в Иркутске 36 легкоатлетов снялись с чемпионата Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении после того, как узнали, что на соревнования приедут допинг-офицеры, сообщили СМИ.

Инцидент произошел на соревнованиях 13-14 января в Иркутске. На чемпионат неожиданно прибыл допинг-контроль от РУСАДА. В итоге более 30 спортсменов заявили, что заболели и не явились на старт, сообщает «Чемпионат».

В итоге на старт не вышла известная бегунья Наталья Аристархова, которая на вузовском чемпионате Красноярского края недавно пробежала 3000 м за очень хорошее время - 9.06,1, однако в Иркутске заявила о своей болезни.

Группа спортсменов и тренеров из группы во «ВКонтакте» под названием «StopDoping! Скажи допингу нет!» сообщает, что на старты не захотели выходить 36 человек. Причем у некоторых были справки о болезни, а некоторые просто не вышли на старт.

Кроме того, некоторые атлеты стартовали, но не финишировали.

В начале 2017 года, отмечает портал, произошел аналогичный случай: в Оренбурге прошел очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики. На турнир прибыли допинг-офицеры, и более половины заявленных спортсменов не явились на старты. Результатов расследования ВФЛА так и не представила.

В начале декабря в МОК заявили, что новая система Российского антидопингового агентства работает хорошо, проблем с допуском к российским спортсменам допинг-офицеров в большинстве случаев нет.