Владельцу подлодки Nautilus предъявлено обвинение в убийстве журналистки

Прокуратура Копенгагена предъявила обвинение в убийстве шведской журналистки Ким Валль датскому изобретателю, владельцу затонувшей в августе подлодки Nautilus Петеру Мадсену.

Объявление Мадсену предъявили во вторник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. По данным прокуратуры, убийство было спланировано, однако способ до сих пор неизвестен. По основной версии, Мадсен перерезал девушке горло или задушил ее.

В октябре у владельца затонувшей подлодки Nautilus обнаружили видео с обезглавливанием женщины. Мадсен при этом продолжал отрицать убийство журналистки, заявляя, что любой работник лаборатории имел доступ к жесткому диску его компьютера.

Напомним, в августе стало известно о том, что частная подводная лодка Nautilus, вышедшая в море с владельцем и журналисткой из Швеции на борту, затонула. Позднее было найдено тело пропавшей с подлодки Nautilus шведской журналистке Ким Валль, принадлежность которого установили по ДНК. У тела не было ни рук, ни ног, ни головы.