Цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром демонстрируют разнонаправленную динамику, оставаясь при этом вблизи максимумов за три года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,4%, составив 69,98 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31% – до 64,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Мировые нефтяные цены поддержаны сокращением добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch.

«Это соглашение совпало со значительным спросом на нефть и экономическим ростом, что способствовало росту цен на «черное золото» на 13% с начала декабря 2017 года», – пишет агентство Reuters.