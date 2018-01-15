Пьяный водитель под Астраханью въехал в группу подростков

В Астраханской области водитель в состоянии алкогольного опьянения въехал в группу подростков, которые шли с дискотеки, один из них погиб, трое получили травмы.

«В результате местный житель 2003 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Трое его друзей в возрасте 14 и 16 лет с ушибами и переломами конечностей были доставлены в больницу. Пострадала также пассажирка автомобиля 1976 года рождения. У нее диагностирована черепно-мозговая травма», – сообщили в УМВД по Астраханской области, передает портал «КаспийИнфо».

Авария произошла около 22.00 в субботу, на мосту на автодороге «Астрахань – Красный Яр». Водитель на «Ладе» въехал в толпу подростков, возвращавшихся с дискотеки. Полицейские направили 39-летнего мужчину на медицинское освидетельствование, которое установило, что он был пьян. Сообщается, что его пассажирка также находилось в нетрезвом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.264 УК (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). «Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За данное деяние законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», – сообщила начальник следственного отделения ОМВД России по Красноярскому району Астраханской области Валентина Калугина.