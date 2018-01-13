Шон Пенн объявил Трампа «врагом человечества»

Американский актер Шон Пенн после высказываний президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о мигрантах из стран Африки назвал главу Белого дома «врагом человечества».

«Трамп является врагом американцев, республиканцев, демократов, независимых представителей власти и каждого новорожденного. Врагом человечества. Фактически он является врагом государства», – цитирует RT мнение актера, опубликованное в Time.

Накануне Трамп заявил, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». Глава Белого дома признал, что выбрал «жесткие слова», говоря об иммигрантах из Гаити и Африки.

Страны Африки потребовали от Трампа извиниться за слова о «гадюшниках». Тем временем в американском конгрессе заговорили об импичменте Трампа из-за этого высказывания.