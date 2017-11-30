Трамп высказался против приема мигрантов из «стран-гадюшников»

США не нужны мигранты из «стран-гадюшников», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Трамп заявил об этом на встрече с американскими сенаторами, которые предложили президенту США компромисс по вопросу приема мигрантов из стран Африки, Гаити и Сальвадора.

В ответ Трамп спросил: «Зачем нам все эти люди, приезжающие из стран-гадюшников?» – передает РИА «Новости».

Глава государства считает, что принимать мигрантов стоит только из таких стран, как Норвегия – с ее премьером Трамп встречался в среду.

США являются единственной на данный момент страной, которая отказалась от участия в дискуссиях о разработке глобального договора о миграции в рамках ООН, передает ТАСС.

В четверг был опубликован доклад генсека ООН Антониу Гутерриша. В докладе сообщается, что с 2000 года число мигрантов в мире выросло на 49%, вдвое превысив естественный прирост населения. Гутерриш назвал миграцию «положительным глобальным явлением», но признал, что миграция «также является причиной роста политической напряженности и ведет к человеческим трагедиям». Политику, «нацеленную на ограничение миграции», он назвал контрпродуктивной.

В декабре пресса США рассказала об оскорбительных комментариях Трампа в адрес мигрантов из Афганистана, Гаити и Нигерии. Трамп также не раз неодобрительно высказывался о мексиканцах.