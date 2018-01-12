Трамп признал жесткость своего мигрантофобского заявления

Президент США Дональд Трамп признал, что выбрал «жесткие слова», говоря накануне об иммигрантах из Гаити и Африки.

Глава Белого дома отметил, что произнесенные им слова были жесткими, «но что было по-настоящему жестким, так это сделанное предложение» - имеется в виду инициатива по DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов). Трамп назвал ее «большим шагом назад», передает «Интерфакс».

«Цепная миграция (при которой иммигрант позднее помогает переехать в другую страну родственникам и землякам, – прим. ВЗГЛЯД) и программа розыгрыша виз причинили вред, и США были бы вынуждены принимать большое число людей из стран с высоким уровнем преступности», – считает Трамп.

В четверг сообщалось о заявлении Трампа, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». В декабре пресса США рассказала об оскорбительных комментариях Трампа в адрес мигрантов из Афганистана, Гаити и Нигерии. Трамп также неодобрительно высказывался о мексиканцах.

В ООН расценили слова Трампа как проявление расизма.