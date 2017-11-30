Комиссар ООН оценил заявление Трампа о «странах-гадюшниках»

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека шокирован высказываниями президента США Дональда Трампа о «странах-гадюшниках» и расценивает их как проявление расизма.

«Если (высказывания­) подтвердятся, эти комментарии из уст президента США являются шокирующими и позорными. Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм». Нельзя называть целые страны и континенты «гадюшниками», чье население не белое и поэтому нежелательно», – заявил официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл, передает РИА «Новости».

Колвилл также отметил, что это и другие заявления о мусульманах и мексиканцах, его нежелание четко осудить антисемитские и расистские действия в Шарлотсвилле «противоречит международным ценностям, которые мир пытается установить с момента окончания Второй мировой войны и Холокоста».

«Это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, которая признает и потворствует расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой», – подчеркнул он.

Африканский союз также выразил обеспокоенность в связи со словами Трампа о «странах-гадюшниках». «Учитывая тот исторический факт, что многие африканцы прибыли в Соединенные Штаты рабами, это заявление бросает вызов всем принятым нормам поведения», – заявила Associated Press представитель союза Эбба Калондо.

Она отметила, что в Африканском союзе «полагают, что подобные заявления бьют по общемировым ценностям многообразия, прав человека и взаимопонимания».

В четверг сообщалось о заявлении Трампа, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». В декабре пресса США рассказала об оскорбительных комментариях Трампа в адрес мигрантов из Афганистана, Гаити и Нигерии. Трамп также неодобрительно высказывался о мексиканцах.