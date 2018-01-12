В конгрессе заговорили об импичменте Трмпа из-за слов о «странах-гадюшниках»

Член палаты представителей конгресса США Эл Грин пообещал в очередной раз поставить на голосование вопрос об импичменте Дональда Трампа, на этот раз в связи с его заявлениями о «странах-гадюшниках».

«Осуждения конгрессом расистской риторики недостаточно. Разговоры в конгрессе ничего не значат, вес имеет наше голосование. На следующей неделе я вновь поставлю (на голосование) резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», – цитирует Грина РИА «Новости».

Конгрессмен мотивирует необходимость импичмента Трампа его риторикой, способствующей активизации ультраправых, а также уроном американскому обществу.

Накануне сообщалось о заявлении Трампа, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». После этого глава Белого дома признал, что выбрал «жесткие слова», говоря об иммигрантах из Гаити и Африки.

В начале декабря Эл Грин представил аналогичный законопроект, который поддержали 58 членов палаты представителей от Демократической партии. Этого оказалось недостаточно для прохождения инициативы об импичменте.

В середине ноября члены Палаты представителей от Демократической партии Стивен Коэн и Луис Гутиеррес вынесли на обсуждение вопрос об отставке Трампа.