Страны Африки потребовали от Трампа извиниться за слова о «гадюшниках»

Глава американского государства Дональд Трамп должен извиниться за слова о «странах-гадюшниках», заявила группа представителей 54 стран Африки.

Африканские послы при ООН после экстренной сессии, посвященной заявлению Трампа, выразили беспокойство «растущей тенденцией администрации США к Африке и людям африканского происхождения, которая порочит репутацию континента и его жителей», передает RT со ссылкой на Times of Israel.

Издание пишет, что африканские страны «чрезвычайно возмущены» словами президента США.