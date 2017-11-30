Трамп назвал Гаити своим именем

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13 января, суббота  |  Последнее обновление — 03:11  |  vz.ru
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Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей

Наилучшую динамику показывают в последние годы порты Арктического бассейнаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов почти по всем направлениям. Арктика ставит рекорды благодаря нефти и СПГ, а черноморским портам помогает высокий урожай зерна. Еще два года, и российская Балтика оставит прибалтийских конкурентов без российских грузов. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя.  Подробности...
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На пути «Северного потока» встали европейские экологи

WWF и NABU призвали Германию отказаться от «Северного потока – 2», который, по их мнению, вредит не только экологии, но и евросолидарностиФото: nord-stream.com
Природоохранные организации WWF и NABU потребовали от Германии отказаться от строительства «Северного потока – 2». Экологи настаивают, что проект вреден для экосистемы Балтийского моря, а также вбивает клин в солидарность и доверие внутри ЕС. С чего вдруг экологи заинтересовались внешней политикой Евросоюза? И способны ли они реально помешать строительству? Подробности...
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Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех

Обычные камеры в «Матросской тишине» совсем не похожи на «VIP-номера»Фото: Шевелева Анна/ТАСС
Скандал в московской тюрьме, где для «ВИП-заключенных» были созданы камеры повышенной комфортности, заставляет задуматься о том, каковы условия содержания обычных людей в следственных изоляторах страны. Почему не признанные виновными люди должны годами дожидаться решения своей судьбы в скотских условиях?  Подробности...
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Провалы сирийской армии объясняются операцией в «заповеднике гоблинов»

Сирийская армия с боем заняла часть авиабазы Абу Дахур и одноименного городаФото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В первый месяц нового года сирийскую армию постигла череда неудач, начиная с уничтожения сразу нескольких генералов, заканчивая сдачей в плен под камеры на ряде участков. С другой стороны, прошедшей ночью было объявлено о крупной победе в т.н. заповеднике гоблинов – провинции Идлиб, остающейся оплотом террористов. Что происходит? Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
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      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

      Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрые
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        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

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        • Свой вариант (укажите в комментариях)

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        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

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        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

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          Трамп назвал Гаити своим именем

          Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказать   12 января 2018, 20:10
          Фото: Jonathan Ernst/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать.

          Что объединяет Россию и Гаити? То, что в представлениях американского Госдепа это страны, перед поездками в которые нужно десять раз подумать – они отнесены к третьей из четырех категорий, на которые Вашингтон разделил весь мир (четвертая – ехать не рекомендуется).

          Россия в этом смысле чуть лучше Гаити

          – она отнесена к подкатегории стран, лишь часть территории которых небезопасна для американских туристов. В нашем случае это Северный Кавказ – ну а в случае с Гаити вся территория считается не самой пригодной для путешествий. Вообще в мире, по мнению Госдепа, полностью безопасных для американцев стран совсем не много – что-то в районе 50 (то есть четверть от существующих). И это совсем не те страны, о которых можно было бы подумать – да, «чисты» Канада и Австралия, Швейцария и Швеция, Аргентина и Япония, но Великобритания, Франция, Германия и Италия отнесены ко второй категории: в ходе посещения нужно проявлять «повышенную осторожность». Причина – теракты.

          На этом фоне все пять стран постсоветской Средней Азии, Прибалтика и даже Белоруссия оцениваются Госдепом как более спокойные (да и вся Восточная Европа в целом). Украина попала в ту же категорию, что и Западная Европа – в подгруппу с частью «небезопасных территорий» (понятно, что имеется в виду Донбасс).

          Но вот Россию – вместе, кстати, с Турцией, Венесуэлой и Пакистаном, отнесли к третьей, тревожной. Что, естественно, вызвало едкие комментарии российского МИДа – так, Мария Захарова отметила, что в предостережении Госдепа «Россия фигурирует как страна, куда лучше не ездить и где «ситуация может измениться в любое время»:

          «Это очередное ничем не подкрепленное утверждение, задача которого – культивировать в простых американцах животный страх перед Россией. Главная угроза в РФ, по мнению Госдепа – терроризм... Далее, Госдеп заявляет, что «американцы в РФ подвергаются насилию». Назовите то место в России, где американцам бы делали больно или хотя бы нехорошо? Мы перевернули все архивы и таких фактов не знаем. Статистика говорит о росте количества американских граждан, въезжающих в Россию с туристической целью, свыше двухсот тысяч за прошлый год».

          Впрочем, комментарии нашего МИДа вряд ли кто-то заметил в США – потому что сегодня там разгорелся страшный скандал вокруг очередного «расистского» высказывания Дональда Трампа. Президент США тоже говорил о поездках – только вот не из Америки, а в Америку.

          В США каждый год приезжает миллион как легальных, так и нелегальных мигрантов со всего света – с одной стороны, это страна, созданная мигрантами, но с другой, ее изношенная инфраструктура и находящееся в кризисе общество уже не выдерживают такой объем новичков, особенно в нелегальной их части. Одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа как раз и состояло в том, чтобы ограничить и упорядочить миграцию – и в целом, но особенно из стран Латинской Америки и мусульманского мира. Трампу весь год не дают это сделать – его указы оспаривают, а законопроекты тормозят в Конгрессе. Президента это злит – но он не отказывается ни от планов строительства мексиканской стены, ни от желания навести порядок с миграцией.

          И вот на днях, 9 января, Трамп проводил совещание с министрами и конгрессменами – обсуждались как раз новые законопроекты по миграции, которые Белый дом сейчас согласовывает с Конгрессом. О реплике Трампа стало известно через пару дней – кто-то из присутствовавших просто «слил» его высказывание CNN. И хотя оно было сделано не под камеры, а в ходе закрытого разговора, в отношении Трампа не действуют никакие правила – его слова разбирают так, будто бы он произнес их публично.

          Когда один из сенаторов-демократов упомянул Гаити, Дональд Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США приезжали люди из Гаити, Сальвадора или стран Африки.

          «Почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр приезжали сюда?»

          Трамп добавил, что США должны стремиться к тому, чтобы в страну приезжали люди из таких стран, как Норвегия (на мысль именно об этой стране его навела предстоящая через день встреча с премьер-министром этого королевства).

          Когда пресса обнародовала это высказывание, Белый дом не стал отрицать его – отметив, что «некоторые политики в Вашингтоне предпочли отстаивать интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за американский народ». СМИ начали раздувать страшный скандал: Трамп – расист, фашист и так далее. Учитывая, что эту пластинку крутят уже два с половиной года – с того момента, как кандидат Трамп предложил построить стену на границе с Мексикой – все уже привыкли к тому, что либеральная пресса использует любой «слив» для атаки на Трампа. Последний раз такое было в самом конце прошлого года – тогда The New York Times написала о том, что в июне (то есть за полгода до этого) на брифинге о миграционной политике Дональд Трамп «допустил оскорбительные высказывания в адрес выходцев из Афганистана, Гаити и Нигерии»:

          «Трамп на брифинге продемонстрировал список, в котором говорилось, сколько иммигрантов получили визы. Зачитывая перечень, президент США сопровождал его нелицеприятными комментариями. В частности, глава Белого дома назвал Афганистан убежищем террористов. Все гаитяне, по мнению президента, больны СПИДом, а нигерийцы, посмотрев на США, «никогда не вернутся в свои лачуги».

          И вот теперь удачное для борцов с Трампом продолжение этой истории – снова Гаити, теперь уже как «грязная дыра» (более мягкий перевод – «гадюшник»). Тут же подключилось и международное сообщество – официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал высказывания Трампа расистскими и шокирующими:

          «Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм». Нельзя называть «грязными дырами» целые страны и континенты, чье население не белое и поэтому нежелательно».

          Бывший премьер Гаити Лоран Ламот написал в «Твиттере», что президент США «пробил новое дно», а бывший президент Мексики Висенте Фокс обратился к Трампу со словами: «Самой отвратной дырой в мире является твой рот».

          Тут дело даже не в том, что слова Трампа не были публичными – непонятно, с какой стати нужно видеть в них расизм. Объяснения Трампа, появившиеся в пятницу в «Твиттере», вполне разумны:

          «Никогда не говорил ничего унизительного о гаитийцах, кроме того, что Гаити, очевидно, очень бедная и проблемная страна. Никогда не говорил «выгоните их». Это придумали демократы. У меня прекрасные отношения с гаитийцами. Возможно, стоит записывать будущие совещания – к сожалению, никому доверять нельзя!»

          Да, Трамп называет вещи своими именами – назвать гадюшник гадюшником, конечно, неполиткорректно, но зато честно. И все критикующие его демократы-глобалисты на самом деле не только относятся к подобным странам точно так же – но и публично лицемерят, делая вид, что нет «никаких различий».

          Ситуация в Гаити – первой стране, добившейся независимости в Латинской Америке, но за 200 лет так и не ставшей состоявшимся государством – действительно весьма плачевна. То, что она населена в основном неграми и мулатами – потомками рабов, переселенных в свое время испанцами и французами из Африки – не является ее главным отличием от соседних стран. Главным отличием является почти постоянный бардак (лишь отчасти объясняемый национальным составом) – и повышенное внимание США.

          Да, Гаити занимает западную часть одноименного острова (на восточной находится Доминиканская Республика), расположенного между потерянной американцами Кубой и присоединенным к себе Пуэрто-Рико – и США постоянно вмешивались во внутренние дела этого негритянского государства, чья жизнь омрачалась еще и регулярными стихийными бедствиями. Вашингтон не только помогал в ликвидации их последствий, но и возвращал к власти сумасшедших президентов, уверявших всех в своей богоизбранности – вообще это чувство очень роднит гаитянскую и американскую элиту.

          Одним словом, Гаити – это не только бедное и слабое государство, но и страна, которую Америка приручила и из которой в Америку приезжает масса мигрантов. Как, например, и из центральноамериканского же Сальвадора – из которого в США уже насчитывается 1,5 миллиона приезжих. Трамп пытается даже не выслать обратно нелегалов из того же Сальвадора или Гаити – а хотя бы остановить новые волны переселений (в том числе и за счет так называемой цепной миграции, когда один переехавший мигрант тянет за собой нескольких родственников). И за это его объявляют чуть ли не фашистом.

          При этом те, кто обвиняет, например Клинтоны, как раз и ответственны и за бесконтрольный рост миграции в США, и отчасти за бардак в Гаити. Помощь после страшного землетрясения в 2010 году курировали как раз Клинтоны – Хиллари как госсекретарь и Билл как спецпредставитель ООН. В свое время Трамп обвинял чету Клинтон в том, что их благотворительный фонд наживался на ликвидации последствий гаитянского землетрясения – теперь «гадюшником» ему возвращают гаитянскую тему.


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