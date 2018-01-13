Конкурс «Лидеры России» станет ежегодным

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» будет проходить ежегодно, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в ходе второго полуфинала конкурса для участников из Центрального федерального округа.

Кириенко сказал, что каждый будет иметь возможность «добрать необходимых компетенций, добрать необходимых знаний и принять участие в конкурсе уже в 2018 году», так как «подобный конкурсный отбор будет проходить каждый год», передает РИА «Новости».

Он добавил, что каждый, кто присутствует в зале, и каждый, кто не сумел пройти в полуфиналы, получит «возможность сделать для себя выводы», так как для организаторов важно не только определить победителей, но и дать участникам «глубокую обратную связь».

Обратная связь, по его словам, необходима, чтобы участники понимали, что «если у тебя что-то получилось – в чем твои сильные стороны; если у тебя что-то не получилось или получилось хуже, чем могло бы быть – чего не хватает, что ты можешь сделать для того, чтобы добрать необходимых компетенций».

Также Кириенко рассказал, что не только финалисты, но и полуфиналисты конкурса «Лидеры России» смогут пройти годовую стажировку у наставника, если тот выберет их.

Предполагалось, что каждый участник сможет выбрать из общего списка наставников пятерых, к которым он бы хотел попасть. После этого каждый из наставников получит список всех конкурсантов, которые выбрали его, и сможет выбрать наставляемого.

По словам Кириенко, количество наставников, которых могут выбрать себе участники конкурса, может быть увеличено с пяти до десяти, передает ТАСС.

В число наставников входят руководители госкорпораций, федеральных министерств, ведомств и крупных регионов страны. В частности, наставниками конкурса являются мэр Москвы Сергей Собянин и глава Министерства экономического развития Максим Орешкин.

Также первый замглавы администрации президента России напомнил, что 300 финалистов получат грант в 1 млн рублей на повышение квалификации в любом из российских учебных заведений, которое они смогут выбрать сами.

Напомним, конкурс «Лидеры России» является одним из проектов линейки «Россия – страна возможностей», возникшей по инициативе президента России Владимира Путина, который потребовал наладить работу социальных лифтов.

В среду в Подмосковье открылся первый полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря о требованиях, предъявляемых участникам конкурса, заявил, что лидер должен проявлять лучшие качества в экстремальных условиях, чтобы «вывести из кризиса, обеспечить прорыв, найти умные решения».

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков во время круглого стола с представителями проектов платформы «Россия – страна возможностей», состоявшего в Подмосковье в среду, заявил, что развитие человеческого капитала в стране выходит на принципиально иной уровень.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» смогут пройти стажировку в правительстве столицы.

Ранее Владимир Путин заявил, что конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным.