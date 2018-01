Роснефть продала автозаправки на Украине

Корпорация Роснефть в декабре продала сеть автозаправочных станций на территории Украины.

Роснефть в декабре продала компании Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы компании. По документам Роснефти, компании исключены из списка аффилированных лиц корпорации, изменения вступили в силу 20 декабря.

Компаниям Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd принадлежит киевское ООО «Восток», владеющее сетью АЗС на Украине, которая насчитывает около 150 объектов, работающих под торговыми марками Formula, ТНК, «Золотой гепард и «Смайл».



В декабре 2016 года Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской компании Glusco Energy S.A. купить сеть АЗС Роснефти на Украине. Glusco разрешили приобрести акции компании Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd, зарегистрированным на Кипре.