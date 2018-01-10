Российские ученые усовершенствовали рельсотрон

Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН нашли способ в шесть раз увеличить мощность плазменного рельсотрона, что в будущем позволит вооружить армию электромагнитными пушками.

С помощью электромагнитного поля такая рельсотрон разгоняет метательные снаряды до околокосмических скоростей, причем даже небольшой объект приобретает значительную разрушительную силу, пишут «Известия».

Как рассказал заведующий лабораторией Шатурского филиала ОИВТ Владимир Полищук, специалисты института создали новый емкостный накопитель, позволяющий разгонять тела массой 100 граммов до скорости свыше 3 км/с.

«За два года энерговооруженность установки в Шатуре увеличилась в шесть раз – с 0,8 мегаджоуля до 4,8. Подготовлены эксперименты с рельсотроном, который запитывается от импульсного индуктивного накопителя энергии. Такая схема электропитания позволяет получить более высокие темпы ввода энергии в плазму, что должно увеличить температуру плазменного поршня и, соответственно, повысить скорость», – рассказал Полищук.

В Шатурском филиале ОИВТ используют плазменные рельсотроны, которые представляются ученым наиболее перспективными. В такой установке разгоняемый объект движется между параллельными электродами – рельсами, по которым пропущен ток. При этом ток протекает по плазме, толкающей «снаряд».

Предполагается, что в будущем рельсотроны станут электромагнитной артиллерией будущего. Установленные на кораблях системы получат возможность обстреливать объекты на дистанции 300-400 километров и поражать цели на околоземной орбите.

Напомним, в июле 2016 года сообщалось об испытания в России рельсотрона - тогда отмечалось, что это поможет вывести грузы на орбиту. В то же время в Совфеде сообщали о разработках в России оружия, основанного на рельсотроне.

В конце 2016 года сообщалось, что в лаборатории Шатурского филиала Объединенного института высоких температур РАН прошли испытания электромагнитной пушки под названием «рельсотрон».