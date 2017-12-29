ЦИК разрешил Грудинину открыть избирательный счет

Директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, выдвинутому от партии КПРФ кандидатом на президентские выборы, разрешили открыть избирательный счет.

Центризбирком также зарегистрировал уполномоченных. Постановления были приняты ЦИК на заседании комиссии в пятницу, сообщает ТАСС.

В четверг Грудинин подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом в президенты от КПРФ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое значение для российской политической сферы может иметь выдвижение Грудинина.

22 декабр КПРФ подтвердила выдвижение Грудинина в президенты. Сообщалось, что кандидатуру директора совхоза имени Ленина предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее президиум компартии рекомендовал высшему руководящему органу партии выдвинуть Грудинина в президенты России.

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.