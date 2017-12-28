Грудинин подал в ЦИК документы о выдвижении в президенты

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин в четверг подал документы в Центризбирком России для выдвижения кандидатом в президенты от КПРФ.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое значение для российской политической сферы может иметь выдвижение Грудинина.

В пятницу КПРФ подтвердила выдвижение Грудинина в президенты. Сообщалось, что кандидатуру директора совхоза имени Ленина предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее президиум компартии рекомендовал высшему руководящему органу партии выдвинуть Грудинина в президенты России.