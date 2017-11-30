Выдвижение Грудинина актуализировало левую идею

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27 декабря, среда  |  Последнее обновление — 16:40  |  vz.ru
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Бюджет получает возможность снова копить «на черный день»

Бюджет заработал 1,5 трлн рублей дополнительных доходовФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Резервный фонд к концу этого года, как и ожидалось, исчерпается полностью. С другой стороны, 2017-й принес бюджету дополнительно аж 1,5 трлн рублей, а в следующем году, если верить расчетам Минфина, сумма допдоходов окажется еще выше. Похоже, государство прекращает тратить заработанные на черный день средства – и начинает их снова накапливать. Подробности...
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Российское небо закроют от американцев наполовину

Самолеты Boeing OC-135B Open Skies специально подготовлены для американских «полетов открытого неба». Теперь часть российского неба для них закроютФото: кадр из видео
Москва «зеркально» ответила на американские ограничения по договору об открытом небе. Если США с 1 января закрывают для российского контроля Аляску и Гавайи, то Россия сокращает число наших аэродромов, упомянутых в этом договоре. Сколько объектов мы открыли для США и какие из них лучше всего «прикрыть» от любопытного глаза американцев? Подробности...
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Новый облик армии резко поменял и отношение к ней

Служба в российской армии вновь стала престижной – 68% опрошенных хотели бы видеть своих родных среди военныхФото: Артем Геодакян/ТАСС
Вооруженные силы России получили в один день сразу две приятных новости – появились сообщения о росте и зарплат военных, и уровня поддержки армии в обществе. Россияне не только гордятся своей армией, но и сами готовы служить в ней. Это составляет огромный контраст с тем, что думали об армии россияне в 1990-х и даже в 2000-х годах. Как объяснить подобные изменения? Подробности...
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Кризис отступил от Приднестровья, но захватил Южную Осетию

Приднестровье подверглось беспрецедентному давлению, но выстояло благодаря РоссииФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
Приднестровье и Южная Осетия – две проблемные зоны на постсоветском пространстве, находящиеся на попечении России и являющиеся ее идейными союзниками. В уходящем году ПМР удалось преодолеть угрозу своему существованию, а РЮО, напротив, погрузилась в острый кризис, который сравнивают с грузинской блокадой начала 90-х годов. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Выдвижение Грудинина актуализировало левую идею

Андрей Бабицкий, журналист
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин стал героем различных шоу на главных телеканалах. Так что заинтересованности власти в некоторой поддержке именно такого кандидата я не стал бы исключать. Но для чего это нужно? Подробности...
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Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

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          Андрей Бабицкий

          Выдвижение Грудинина актуализировало левую идею

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 27 декабря 2017, 11:50

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          Явление Павла Грудинина на предвыборной сцене – это чистый восторг для сознательных левых и хорошая новость для значительной части граждан, вчуже полагающих левую повестку обязательным условием политического развития России.

          Выдвижение Грудинина актуализировало и облекло в живую плоть левую идею, потерявшую динамику, легкий и прощупываемый пульс. Квазиоппозиционная КПРФ яркому, обличающему слову предпочитала мертвый язык догмы, которым она занавешивала свое нежелание вступать в серьезные конфликты с властями, начиная еще с ельцинских времен.

          Кроме всего прочего, российские коммунисты – это история неуспеха, безнадежного дела, ибо идеология компартии не дала ни единого примера процветания, взрывного экономического роста, управленческих достижений. «Красные губернаторы», «красный пояс» – это все синонимы тяжелой, неповоротливой, тяготеющей к чугунному бюрократизму и засилью оловянной патриотической фразеологии управленческой формы.

          Грудинин же – обретение мечты, недостижимый и чаемый Китай, рынок и социализм в одном флаконе. Его друг, экстравагантный, нахватавшийся оппозиционных верхов, вздорный и нагловатый то ли бизнесмен, то ли его беспардонная имитация Дмитрий Потапенко в интервью интернет-ресурсу Dailystorm утверждает, что выдвижение неожиданной для многих кандидатуры от КПРФ – это инициатива самой власти.

          С ходу доверять утверждениям Потапенко было бы в высшей степени неосмотрительно, тем более что человек, в честности, мужестве и принципиальности которого не стоит сомневаться, экс-заместитель руководителя Счетной палаты РФ Юрий Болдырев говорит, что переговоры о выдвижении единого кандидата между блоком социально ориентированных и национально-патриотических сил велись в течение года, что подтвердил и Геннадий Зюганов.

          Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»

          Если это так, то один значимый факт фиксируется без свидетельств Потапенко: власть не стала противодействовать участию в предвыборной кампании несомненно сильной и электорально привлекательной фигуры.

          Грудинин стал почти одновременно героем различных шоу на всех главных российских телеканалах. Так что заинтересованности определенной части руководства страны в некоторой поддержке именно такого кандидата я не стал бы исключать. Но для чего это нужно?

          Здесь я выскажу предположение, которое мне очень нравится и в которое я сам бы хотел верить. Левая повестка, связанная с возвращением государству его социальных обязательств по перераспределению благ, поддержке нуждающихся в помощи – детей, стариков, матерей-одиночек, социально уязвимых слоев, ученых, бюджетников и прочих, триумфально отвоевывает себе пространство в политической стратегии следующих шести лет.

          Когда Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил о том, что разрыв в доходах между богатыми и бедными – настоящая беда России, являющаяся результатом «шоковой терапии», это можно было счесть фигурой речи, хотя высказываться на серьезные темы просто так глава российского государства не имеет привычки.

          Но в минувшие выходные президент на съезде «Единой России» вновь затронул тему бедности, назвав ее масштабы унизительными и анонсировав перемены, которые должны будут решить не только эту проблему, но и целый ряд других:

          «Вся политика должна быть направлена на сбережение нации. Здравоохранение, новые школы, современная среда для жизни, хорошая экология, ЖКХ и дороги... удобное качественное жилье, доступное для миллионов граждан».

          Я вижу в этой короткой зарисовке костяк социально ориентированной программы, хотя понимаю, что многие могут со мной не согласиться.

          Известно, что Путин – человек баланса и соразмерности, обеспечивающий равновесие самых различных интересов, определяющих жизнь страны и ее политическую повестку.

          Думаю, что из этой позиции ему довольно сложно выступать с крайней точкой зрения, пусть даже ее поддерживают десятки миллионов людей.

          Она радикально перечеркивает целую эпоху и в конечном счете обязана подойти к проблемам, определяющим архитектуру современной российской государственности. Главная из них – это грабительская приватизация, которая должна когда-нибудь быть верно квалифицирована.

          Президент может позволить себе разве что критические вкрапления, но выйти с открытым социалистическим забралом – едва ли. Кроме того, он, на мой взгляд, хотя и принадлежит к людям вполне левой ориентации, но при этом является убежденным рыночником.

          Необходимость яркого левого полюса, актуального, умного и успешного, очевидна. Он может как бы со стороны корректировать происходящее в экономике, напоминая государству денно и нощно о его социальных обязательствах.

          Кроме всего прочего, если Грудинин сумеет преодолеть начальную неловкость – а сейчас он выступает крайне слабо и невнятно – и набрать серьезный процент голосов, то он и победитель составят по итогам мощный антилиберальный тандем, который, как чугунной плитой, придавит ничтожные голоса, заработанные кукольными оппозиционерами.

          Мне мнилось еще, что в случае серьезной поддержки на выборах Грудинин сможет претендовать на должность премьер-министра в будущем правительстве, но его первые шаги в качестве публичного политика выглядят столь разочаровывающими, что предрекать ему хороший результат пока нет никаких оснований.


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