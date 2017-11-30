«Красный кандидат» Павел Грудинин обвинил блогера Навального в «бездарности»

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в беседе с тележурналистом Максимом Шевченко ответил на упреки в свой адрес, которые ранее выдвинул еще один несостоявшийся кандидат - блогер Алексей Навальный.

Журналист Максим Шевченко взял интервью у кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Как ожидается, полная версия интервью появится вскоре на YouTube-канале Шевченко, но о некоторых фрагментах уже можно рассказать.

В начале разговора Шевченко предложил Грудинину оценить призыв Алексея Навального бойкотировать выборы президента России, намеченные на 18 марта. «Я абсолютно убежден, что эта позиция абсолютно неконструктивна и не нужна России. Если тебя не выдвинули и не утвердили – это не значит, что все остальные недостойны стать президентом. Это такая снобистская позиция: «либо я – либо никто». На самом деле в России много людей, которые достойны стать президентами. Я более 20 фамилий знаю. Они разные совершенно, к ним можно по-разному относиться, но они даже, быть может, более достойны, чем Навальный», – ответил Грудинин.

«А вообще у нас демократия. Все решается выборами. А выборы – это когда люди приходят и голосуют за кого-то. Не только за Навального, а за идею. И вот КПРФ – это левые идеи, которые поддерживают, кстати говоря, во всем мире. И только Навальный говорит: «Нет, вы знаете, никаких идей нет. Есть только я, и больше никто!»», – сказал Грудинин, назвав призывы Навального не только неконструктивными, но и даже «бездарными».

Шевченко напомнил собеседнику утверждение Навального о том, что все зарегистрированные кандидаты - «марионетки Кремля», и эта цитата возмутила кандидата от КПРФ.

«Это глупость какая-то! Я, конечно, видел Кремль, но никогда марионеткой не был. И если вы посмотрите мои предыдущие выступления – я говорю только то, что думаю, и говорю правду. Никто не может мне вложить что-то в голову такое, что бы я озвучил, или сказал так, чтобы кого-то обойти. Другое дело, что у Навального есть мысль о том, что он все время прав, а другие – нет. Какие-то полутона он не воспринимает», – посетовал Грудинин.

«Я надеюсь, что мы – конструктивная оппозиция – на правильном пути. Мы сейчас будем рассказывать, что нужно сделать, чтобы наша страна вышла из этого экономического кризиса, коррупционного кризиса, и из многих других кризисов, в которые она попала иногда не по своей вине, а иногда по своей. Нужно заниматься поиском путей выхода, а не просто критикой», – продолжил Грудинин.

Но Шевченко настойчиво интересовался у кандидата, получал ли тот какие-либо директивы со Старой площади.

«Я прочел сегодня о том, что если я выдвинусь – мне будет предложен пост губернатора Московской области. Я такой глупости вообще не видел раньше. Последний раз на Старой площади я был лет 15 назад. Я никогда не был ничьей марионеткой – это я вам детьми клянусь!», – заверил в ответ Грудинин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КПРФ решила выдвинуть своим кандидатом на президентские выборы не своего бессменного лидера Геннадия Зюганова, а директора подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Этот «свежий кандидат», как ожидается, сможет выйти за пределы традиционной электоральной базы КПРФ, расширив ее за счет среднего класса.

Сам Шевченко ранее во вторник обнародовал на своем канале ролик, в котором объяснил, зачем Навальному на самом деле нужен бойкот выборов.