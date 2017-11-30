Шевченко объяснил, зачем Навальному нужен бойкот выборов

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26 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

В одном из эпизодов сериала «Улицы» фигурирует коробка со статуэткой, вызвавшей возмущение среди калмыцких буддистовФото: ТНТ
«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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ФСБ по своим задачам является противоположностью ВЧК

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ирония ситуации в том, что молодого человека, который попробует делать жизнь с товарища Дзержинского и его соратников, в наши дни как раз ФСБ и будет преследовать. По крайней мере, обязана будет это делать. Подробности...
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Сколько стоит поставить на ноги собственного ребенка

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО, бывший член КПРФ
Экономисты либеральной школы обожают наставлять: государство должно меньше тратить на социальные статьи. Какие расходы будут нести родители на одного ребенка? Ответ мы недавно получили. Подробности...
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          Шевченко объяснил, зачем Навальному нужен бойкот выборов

             26 декабря 2017, 13:02
          Фото: кадр из видео
          Текст: Анастасия Смирнова

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          Журналист Максим Шевченко разобрал речь блогера Алексея Навального, который призвал бойкотировать власть, назвав всех участников выборного процесса ее марионетками, и пригласил на открытую дискуссию.

          Шевченко опубликовал на YouTube ролик, в котором разобрал основные тезисы Алексея Навального, с которыми он выступил после того, как ЦИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата в президенты России. С точки зрения Навального, отмечает Шевченко, отказ от его регистрации в ЦИК делает весь выборный процесс нелегитимным и неправильным:

          «То есть выборы нелегитимны не потому, что власть плохая, или потому, что в России капитализм криминально-олигархический или по всей стране происходит вывод денег из-за того, что подпольная аристократия грабит народ. А потому, что его, великого персонального Алексея Навального, собравшего 16 тыс. голосов по всей России, не пустили на выборы».

          Далее Шевченко приводит цитаты Навального, который заявляет, что «Путин страшно перепуган и боится конкуренции со мной, видит в ней угрозу».

          «Только он один – настоящий, смелый и красивый, объехал целых 20 городов и собрал подписи 16 тыс. человек. Ведь это же очевидно, что, если бы Навальный участвовал в выборах, он бы с треском обыграл бы Владимира Путина, которому нечего было бы противопоставить Навальному в личной дискуссии, а сам Алексей въехал бы в Кремль на белом коне, побеждая коррупцию и произвол», – иронизирует Шевченко.

          По мнению журналиста, Навальный своим сообщением оскорбляет кандидатов, в том числе и оппозиционных, говоря им, что они ненастоящие. По словам Шевченко, Павел Грудинин (кандидат от партии КПРФ), посвятивший всю жизнь борьбе с коррупцией, с ней не борется, не настоящий кандидат, а Навальный – настоящий.

          Шевченко вспомнил, что в Кирове Навальный создал посредническую схему, которая с точки зрения либерального капитализма преступной не является: «Когда покупаешь за копейку, а продаешь за 100 рублей». По словам Шевченко, все либерально-капиталистическое общество именно и устроено на этом посредничестве. Но, по его мнению, это преступление. За это можно судить не только Навального, но и тех менеджеров, которые перепродают ресурсы. Однако только Навальный «выступает белым лебедем, честным и неподкупным».

          Без Навального планета вертится, бабы рожают, а страна продолжает свою жизнь, отмечает журналист. По его словам, 20 городов и 16 тыс. человек – это магические цифры, а видео, где люди по сигналу поднимают за Навального красные бюллетени, похожи на съезды корейской коммунистической партии КНДР: «Это никакая не секта, а даже если бы и секта, я, как человек, выступающий за свободу слова, выступаю за свободу сект».

          Далее Шевченко высмеял Навального за его слова о том, что ни один кандидат, кроме него, не способен больше на подобный сбор людей: «Ни Жириновский, ни Зюганов, которых поддерживают десятки миллионов людей, не способны на такое. И тем более Путин, который, как говорил Навальный, не явился на встречу с избирателями.

          Rolling Stones и Мик Джаггер, возможно, в 20 городах собрали бы больше людей, но то, что делаете Вы, Алексей Анатольевич, невероятно и вызывает дрожь в коленках. Только Вы – главная головная боль Владимира Путина. Не вопросы в Сирии, не украинский вопрос, не переговоры с США по ядерному разоружению. Только Вы занимаете место в голове у Путина, как и у глав силовых ведомств».

          Он сравнил Навального с цыганами, которые обирают людей, считая, что у них одни и те же методы: «Цыгане тоже подходят и говорят людям, что у них есть достоинство, поэтому деньги (в случае Навального – голоса) отдавать не нужно. Но если люди не отдают то, что нужно шантажистам, они начинают унижать их и оскорблять. И не важно, лежит у тебя в кармане корочка КПРФ или ты левых взглядов. Навальный давит на людей тем, что он смысл и квинтэссенция России.

          Навальный, как Жанна Д'Арк, говорит: «Кто любит меня – за мной!». Навальный – это Жанна Д'Арк нашей политической жизни».

          Максим Шевченко обращает внимание на призыв Навального бойкотировать выборы, но при этом он говорит не от себя, а от абстрактной массы людей: «Мы – это кто? Те 16 тыс. человек в 20 городах? Вы и Ваш штаб? Те зрители YouTube, которые Вас смотрят и которых Вы припишете к рядам своих сторонников?».

          Журналист отметил, что своей речью Навальный оскорбил сразу очень большое число людей, заявив, что ни один кандидат не будет вести свою предвыборную кампанию: «Грудинин сделал лучший совхоз в стране, ничего не разворовывая, Явлинский был в оппозиции, когда Навальный еще в институт ходил, Жириновский, пусть и популистской риторикой, собирает голоса огромного числа россиян. Но с точки зрения Навального они все ноль без палочки».

          Штабы избирательной забастовки, которые предлагает сделать Навальный, очень хорошее место, считает Максим Шевченко: «Будем считать, что на моей кухне тоже будет штаб избирательной забастовки. Таких штабов будет много по всей России, я уверен, и некоторые из них будут лучше организованы, чем Ваши. Там будет интереснее и веселее».

          По мнению Шевченко, рано или поздно Навального ждет суд за оскорбление кандидатов. «Я понимаю, что из всех вы беседовали только с Ксенией Собчак и Стрелковым – только они для Вас настоящие, остальные нет, но, может, Вам пообщаться с людьми? Не надо зомбировать людей, требуя испортить бюллетень, написав на нем «Навальный». Почему с Вашим именем на устах люди должны жить, умирать и только Ваше имя писать? Кроме Вашего имени других нет?» – спрашивает блогера Шевченко.

          Предложение Навального о том, чтобы приходить на участки и считать избирателей, Шевченко назвал провокацией. По его словам, это будет осложнять ситуацию и вызывать скандалы и конфликты, а просьбу распространять агитацию за Навального и против существующей власти Шевченко прокомментировал так:

          «Одну минуту в день распространяйте информацию о том, что Навальный – бог на земле, а все остальные – лохи и марионетки. Посмотрим, как на вас отреагируют окружающие».

          «Сама система страны ставится Навальным под сомнением. Только его победа – правильная власть. Но если там сидит кто-то еще, то эта власть украдена, такая логика у него. Но тогда почему Кремль Вас спас от лесоповала, когда прокурор передумал требовать для Вас наказания и публично высек себя?». После этого Шевченко пригласил Навального к себе в студию для дискуссии.

          Шевченко отметил, что он тоже хочет, чтобы в стране не было коррупции, чтобы из тюрем вышли политзаключенные: «Они там сидят не за спекуляцию парфюмерией или перепродажу леса, а за свои убеждения и религию. Навальный за этих людей не заступался. В борьбе с коррупцией не должно быть священных коров, пророков. Это коллективное дело, объединяться нужно со всеми, кто ведет ее не на словах, а на деле».


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