Зюганов отказался от участия в президентской гонке по «серьезной причине»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал серьезную причину своего неучастия в президентской гонке, после чего перед партией встал вопрос быстро найти кандидата на выборы, сообщил глава Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко.

«Когда Геннадий Андреевич изложил серьезную причину, почему он не может идти, то на президиуме мы встали перед фактом, что надо в срочном порядке решать вопрос о выдвижении», – сказал Левченко, передает РИА «Новости».

По его словам, неделю назад на форуме левых патриотических организаций, которых в стране насчитывается более 50, был единогласно выдвинут Грудинин, тогда же прозвучало, что «если будет какая-то другая кандидатура, то поддержка будет не настолько однозначная».

«В итоге было выработано консолидированное решение, съезд проголосовал. У партии есть устав, который нужно неукоснительно выполнять, и мы его будем выполнять в полный рост», – подчеркнул он.

В пятницу пленум ЦК Компартии рекомендовал съезду выдвинуть гендиректора подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом в президенты.

При этом Зюганов назвал Павла Грудинина качественной кандидатурой на выборах президента и еще раз заявил, что будет руководить его избирательным штабом.