Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

В одном из эпизодов сериала «Улицы» фигурирует коробка со статуэткой, вызвавшей возмущение среди калмыцких буддистовФото: ТНТ
«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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          Ольга Туханина

          Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

          Ольга Туханина
          публицист
          		 26 декабря 2017, 15:00

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          Специально посмотрела товарища Грудинина в программе «Время покажет». Чтобы все-таки освежить впечатления. Освежила. Пришла в замешательство. Пункты такие (не по порядку, а как вспомнила):

          1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

          2. Сделаем Россию великой снова. Люксембург велик, потому что богат, а мы сирые и убогие, потому что бедны.

          3. Где брать деньги? Да национализация же крупных предприятий. Введение прогрессивного налога на богатых и отмена любых налогов для бедных (долго от него добивались, кто такие бедные и кто такие богатые в цифрах, он так и не сказал о богатых, а бедный – тот, кто получает 25 тысяч, но не сказал, на душу это или на работающего).

          При этом бизнес надо освободить от поборов и любого другого бремени. Кроме того, надо вернуть деньги из офшоров. Как? Да очень просто – посмотрите на Саудовскую Аравию. Простой паяльник или утюг прекрасно возвращают любые средства хоть откуда.

          Фото: 1tv.ru

          4. Коррупцию искоренить очень просто. Как? Да Саакашвили же искоренил буквально за пять лет, чем мы хуже? А еще Ли Куан Ю. О, этот любимец Латыниной и Ганапольского! Всего-то и надо, что посадить двух друзей.

          Когда выступающего спросили, кто у него эти двое и знают ли они о том, что им надо будет присесть, тов. Грудинин ответил, что у него среди друзей все чисты. Ведущие сказали, что тогда сингапурский вариант не сработает. Это было смешно.

          5. С Украиной надо дружить, миру мир. На вопрос, как быть, если Украина дружить не желает, тов. Грудинин ответил, что они там с коммунистами соберутся и что-нибудь придумают.

          6. На вопрос, как выстраивать отношения с США, тов. Грудинин сказал, что он все сам не решает, для того у него будет министр иностранных дел.

          7. На вопрос о конкретной экономической программе тов. Грудинин сказал, что ее еще нет, но вот-вот соберут всех лучших экономистов, сядут и напишут, делов-то.

          8. В Афганистан мы зашли зря, а так-то СССР мог бы жить.

          9. С имперскими замашками и амбициями России пора кончать. Перед людьми неудобно. Лучше много чего производить.

          10. Крым – это Россия. Но что делать с теми на Западе, кто с этим не согласен, тов. Грудинин пока не знает. Кроме того, у него будет министр иностранных дел.

          11. На вопрос о том, создал бы товарищ Грудинин успешное предприятие не на границе МКАД, а в Алтайском крае, было сказано, что конечно – делов-то. Есть такие предприятия с руководителями-коммунистами и другими левыми (вопрос – а почему тогда этих товарищей не выдвигают в президенты, ведь они сделали ровно то, что и Грудинин, в более тяжелых условиях – никто не задал).

          12. Главное – не воровать, и даже в нашей порочной и ужасной системе можно быть успешным.

          13. Надо возродить политбюро (ну или госсовет) – товарищ Грудинин будет прислушиваться.

          Короче, если убрать национализацию, паяльники, Крымнаш и политбюро за скобки, то передо мной стоял Навальный. Вот ровно то, что говорит обычно Навальный, все это говорил и Грудинин. «Саакашвили, Ли Куан Ю, имперские амбиции, главное – не воровать, Люксембург велик».

          Разве что Грудинин президента не оскорблял и не бросал ему карикатурные вызовы.

          Муж мой заметил, что тов. Грудинин напомнил ему некоторых продюсеров. Которые соберут сценаристов у себя в кабинете и говорят:

          «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. Отпадную. По качеству как «Тутси», и чтобы была традиция ее смотреть каждый год, как «Иронию». С бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали – историю, сюжет, диалоги. У кого какие будут предложения?»

          Но могу отметить, что в целом тов. Грудинин, конечно, тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального. Тот выглядит жалко, а этот – вальяжный. «Крепкий хозяйственник». О Борисе Николаевиче, помню, все говорили с уважением в конце восьмидесятых, что он – строитель. «Он же строитель, он нам страну построит».

          Когда Удальцов говорит, что именно Грудинин соберет вокруг себя всю оппозицию, то это вполне возможно, да. Плюс откусит многих и от лоялистов, это тоже правда.

          Пресса и ТВ пока к новому кандидату относятся с изрядным уважением, это вам не Собчак. Но и гасить его бессмысленно. Как обычно. Навальный загасил себя, по сути, сам – и процесс длился долго. А тут до выборов три месяца.

          На этом я, пожалуй, до 14 января с политикой попрощаюсь. Оливье же, елка в горшке, шары тоже сами не повесятся. И «Реальная любовь» сама себя не посмотрит.

          Источник: Блог Ольги Туханиной 


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