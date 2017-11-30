Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Специально посмотрела товарища Грудинина в программе «Время покажет». Чтобы все-таки освежить впечатления. Освежила. Пришла в замешательство. Пункты такие (не по порядку, а как вспомнила):

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

2. Сделаем Россию великой снова. Люксембург велик, потому что богат, а мы сирые и убогие, потому что бедны.

3. Где брать деньги? Да национализация же крупных предприятий. Введение прогрессивного налога на богатых и отмена любых налогов для бедных (долго от него добивались, кто такие бедные и кто такие богатые в цифрах, он так и не сказал о богатых, а бедный – тот, кто получает 25 тысяч, но не сказал, на душу это или на работающего).

При этом бизнес надо освободить от поборов и любого другого бремени. Кроме того, надо вернуть деньги из офшоров. Как? Да очень просто – посмотрите на Саудовскую Аравию. Простой паяльник или утюг прекрасно возвращают любые средства хоть откуда.

4. Коррупцию искоренить очень просто. Как? Да Саакашвили же искоренил буквально за пять лет, чем мы хуже? А еще Ли Куан Ю. О, этот любимец Латыниной и Ганапольского! Всего-то и надо, что посадить двух друзей.

Когда выступающего спросили, кто у него эти двое и знают ли они о том, что им надо будет присесть, тов. Грудинин ответил, что у него среди друзей все чисты. Ведущие сказали, что тогда сингапурский вариант не сработает. Это было смешно.

5. С Украиной надо дружить, миру мир. На вопрос, как быть, если Украина дружить не желает, тов. Грудинин ответил, что они там с коммунистами соберутся и что-нибудь придумают.

6. На вопрос, как выстраивать отношения с США, тов. Грудинин сказал, что он все сам не решает, для того у него будет министр иностранных дел.

7. На вопрос о конкретной экономической программе тов. Грудинин сказал, что ее еще нет, но вот-вот соберут всех лучших экономистов, сядут и напишут, делов-то.

8. В Афганистан мы зашли зря, а так-то СССР мог бы жить.

9. С имперскими замашками и амбициями России пора кончать. Перед людьми неудобно. Лучше много чего производить.

10. Крым – это Россия. Но что делать с теми на Западе, кто с этим не согласен, тов. Грудинин пока не знает. Кроме того, у него будет министр иностранных дел.

11. На вопрос о том, создал бы товарищ Грудинин успешное предприятие не на границе МКАД, а в Алтайском крае, было сказано, что конечно – делов-то. Есть такие предприятия с руководителями-коммунистами и другими левыми (вопрос – а почему тогда этих товарищей не выдвигают в президенты, ведь они сделали ровно то, что и Грудинин, в более тяжелых условиях – никто не задал).

12. Главное – не воровать, и даже в нашей порочной и ужасной системе можно быть успешным.

13. Надо возродить политбюро (ну или госсовет) – товарищ Грудинин будет прислушиваться.

Короче, если убрать национализацию, паяльники, Крымнаш и политбюро за скобки, то передо мной стоял Навальный. Вот ровно то, что говорит обычно Навальный, все это говорил и Грудинин. «Саакашвили, Ли Куан Ю, имперские амбиции, главное – не воровать, Люксембург велик».

Разве что Грудинин президента не оскорблял и не бросал ему карикатурные вызовы.

Муж мой заметил, что тов. Грудинин напомнил ему некоторых продюсеров. Которые соберут сценаристов у себя в кабинете и говорят:

«Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. Отпадную. По качеству как «Тутси», и чтобы была традиция ее смотреть каждый год, как «Иронию». С бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали – историю, сюжет, диалоги. У кого какие будут предложения?»

Но могу отметить, что в целом тов. Грудинин, конечно, тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального. Тот выглядит жалко, а этот – вальяжный. «Крепкий хозяйственник». О Борисе Николаевиче, помню, все говорили с уважением в конце восьмидесятых, что он – строитель. «Он же строитель, он нам страну построит».

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Когда Удальцов говорит, что именно Грудинин соберет вокруг себя всю оппозицию, то это вполне возможно, да. Плюс откусит многих и от лоялистов, это тоже правда.

Пресса и ТВ пока к новому кандидату относятся с изрядным уважением, это вам не Собчак. Но и гасить его бессмысленно. Как обычно. Навальный загасил себя, по сути, сам – и процесс длился долго. А тут до выборов три месяца.

На этом я, пожалуй, до 14 января с политикой попрощаюсь. Оливье же, елка в горшке, шары тоже сами не повесятся. И «Реальная любовь» сама себя не посмотрит.

Источник: Блог Ольги Туханиной