Тэтчер отказалась помочь спариванию панд

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, собиравшаяся лететь в 1981 году в США на первую встречу с президентом Рональдом Рейганом, отказалась взять на борт правительственного «Конкорда» медведя-панду, пишет британская пресса.

Как пишет Guardian, визит Тэтчер совпал с просьбой Смитсоновского института, попросившего в зоопарке Лондона дать им на время панду для размножения, передает РИА «Новости».

Глава Лондонского зоологического общества Солли Цукерман решил устроить рекламную кампанию с помощью главы правительства.



«Цукерман предложил, чтобы премьер-министр взяла панду на борт самолета, когда отправится в Вашингтон», – написал секретарь правительственного аппарата Роберт Армстронг.



Премьер-министр, однако, не считала, что должна способствовать популяризации усилий зоопарка по спариванию панд.

«Лорд Ц. знает о пандах больше, чем я. Я уверена, что он справится без меня», – ответила Тэтчер в написанной от руки записке.



Напомним, ранее старейшая в мире панда умерла в возрасте 38 лет.