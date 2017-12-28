Лавров пошутил о неспособности России снять с поста императора Японии

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ с юмором ответил на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом, заявив, что «работы здесь так много, что не хватает времени на другие задачи, например, на развитие культурных связей».

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Австрия, Македония. Пришлось потрудиться, конечно, это не просто», – цитирует Лаврова ТАСС.

Таким образом глава МИД отвечая на заданный в шутку вопрос ведущего, в какие выборы вмешивалась Россия в уходящем году.

«Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать», – добавил Лавров.

По его словам, ситуация здесь выправляется, и уже сейчас проходит российский культурный фестиваль в Японии.

«Но пока императора японского снять не получается. Через два года только [он отречется от престола]. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил», – добавил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что послу США в России Джону Хантсману передали документ с предложением закрепить невмешательство Москвы и Вашингтона в дела друг друга. До этого Захарова назвала пример прямого вмешательства США во внутренние дела России.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, обвинять Россию во «вмешательстве» (во все подряд) для западных СМИ в последние годы стало привычным делом.