Захарова назвала пример прямого вмешательства США во внутренние дела России

Вашингтон, обвиняя Москву в давлении на потенциальных кандидатов в президенты России, прямо вмешивается в процесс выборов и внутренние дела страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с отказом Центризбиркома блогеру Алексею Навальному в регистрации на участие в выборах президента России 2018 года. Захарова расценила заявление Госдепа как прямое вмешательство в выборы в России.