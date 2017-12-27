Захарова расценила заявление Госдепа как прямое вмешательство в выборы в России

Заявление Госдепартамента, выразившего обеспокоенность в связи с отказом ЦИК зарегистрировать Алексея Навального кандидатом на выборах президента России из-за судимости, является прямым вмешательством США во внутренние дела нашей страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?!» – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она выразила уверенность, что такое заявление Госдепа не станет единичным. По ее словам, это прямое вмешательство как в процесс выборов, так и во внутренние дела государства.

Представитель российского внешнеполитического ведомства удивилась словам Госдепа о «строгих мерах» со стороны российского правительства по отношению к журналистам в России. «Какое конкретно ведомство и как применяет «строгие меры в отношении несогласных журналистов»?» – задается вопросом Захарова.

«Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иногентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в «противодействие российской пропаганде», называя так всех, с кем не согласны», – добавила она.

Во вторник Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с отказом Центризбиркома Алексею Навальному в регистрации на участие в выборах президента России 2018 года.

Напомним, Навальному отказали в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.