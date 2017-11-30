Россия передала послу США документ о взаимном невмешательстве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что послу США в России Джону Хантсману передали документ с предложением закрепить невмешательство Москвы и Вашингтона в дела друг друга.

Записку передали Хантсману 21 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Захарову. В документе говорится о давних и системных попытках США воздействовать на происходящее в России в своих интересах.

«В ней также снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы. Соответственно, дело за американской стороной», – подчеркнула Захарова.

Ранее в четверг Захарова назвала пример прямого вмешательства США во внутренние дела России.