Додон попросил у Газпрома скидку на газ

Во время рабочего визита в Россию президент Молдавии Игорь Додон обратился к председателю правления Газпрома Алексею Миллеру с просьбой предоставить Кишиневу скидку на газ в 10-15%.

«Обратился к главе Газпрома Алексею Миллеру с просьбой предоставить Молдове скидку на газ в 10-15% (как для стран ЕАЭС). Стоимость газа для Молдовы за последние годы снизилась более чем в два раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя», – написал Додон в Facebook.

По словам президента Молдавии, это «позволит еще больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей» и «даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг».

«Стоимость природного газа для Молдавии регулируется по особой формуле, согласно которой в настоящее время Молдавия платит примерно 175 долларов США за 1 тыс. кубометров природного газа по сравнению с прошлыми годами, когда наша страна платила почти 400 долларов за тот же объем газа. Вместе с тем, несмотря на то, что в течение нескольких лет цена на газ для Молдовы снизилась более чем в два раза, население платит почти 380 долларов за 1 тыс. кубометров. Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя», – написал Додон.

К Алексею Миллеру Игорь Додон обратился в связи с тем, что Молдавия подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения.

Как сообщает Газпром, председатель правления газового гиганта Алексей Миллер провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном, передает РИА «Новости».

«На встрече были рассмотрены текущие вопросы энергетического сотрудничества. В частности, внимание было уделено надежному прохождению отопительного сезона в республике. Отмечено, что Газпром обеспечивает поставки газа молдавским потребителям в необходимых объемах», – отмечается в пресс-релизе концерна.

Также стороны «обсудили вопросы, связанные с транзитом российского газа через территорию Молдавии в страны дальнего зарубежья».

Напомним, в феврале Газпром направил в Международный коммерческий арбитражный суд иск о взыскании с Молдовагаза долга за поставки голубого топлива в 2014 году в 768,6 млн долларов.

В 2016 году Газпром и Молдовагаз продлили соглашение на поставку газа в Молдавию и транзит через республику до конца 2019 года.