Оппозиционеры обвинили Яшина в «сексизме, комплексах и сливе протеста»

Оппозиционные деятели Алексей Навальный и Илья Яшин упустили последний шанс громко заявить о себе в уходящем году. Митинг в Лермонтовском сквере, вокруг которого в последние дни было столько шума, превратился в откровенный провал, показав, что пафосные заявления оппозиционеров ничего не значат.

Лидеры радикальной оппозиции, в первую очередь блогер Алексей Навальный и глава Красносельского муниципального совета Илья Яшин в воскресенье оба «слили» уличные акции, назначенные в разных уголках Москвы, - Навальный в Серебряном Бору, а Яшин – в Лермонтовском сквере. Особенно потешно опростоволосился Яшин.

Вместо обещанных тысяч на празднике «свободных выборов» в сквер к Яшину пришло лишь около 300 человек, из которых едва ли не половину составили репортеры и блогеры. Позиционируемый митинг народных масс превратился в узкую тусовочку. Кроме того, в последние дни перед митингом Яшин ухитрился взбесить еще и своих коллег по оппозиции. Стало ясно, что суть протеста и его медийный вес тают с каждым днем, растворяясь в предновогодней суете.

Как отмечал ФАН, рядовые горожане, которые все же пришли по приглашению главы совета, не скрывали своего раздражения. «Мальчик, ты прикинул скольким семьям ты угробил католическое Рождество, если среди задержанных окажутся католики?» — писал один из юзеров.

Поскольку Яшина сперва долго не было, многие уже перестали его ждать.

«Яшин свалил домой, а сторонники ждут. Привычное кидалово!» - отмечал другой, по мнению которого «Яшин ушел писать пост про то, какое классное он организовал мероприятие. А дурачки пусть станцуют у подьезда, им никто ничего не обещал», - шутит третий. «Яшин даже 500 человек (из которых половина журналисты) не смог собрать на свои побалтушки. Позорник», - недоумевает четвертый.

Навальный не нашел времени для Яшина

Поняв, что число присутствующих будет позорно малым, Навальный решил переложить всю ответственность на Яшина, сообщив, что сам не успеет на митинг к 15:00, поскольку занимается сбором подписей, и попытается сдать подписи в ЦИК.

Сбор подписей в Серебряном Бору Навальный начал аж в 7 утра, а закончил в полдень, и при желании мог бы успеть на митинг в Лермонтовском сквере, однако его снова подводили мелочи в виде сломанного принтера и других показных проблем. Это говорит об имитации деятельности и о его нежелании работать с ЦИК, несмотря на то, что комиссия пошла навстречу реальным кандидатам и даже продлила рабочий день.

Похоже, Навальный понимает бесперспективность сбора подписей, поскольку по Конституции фигурант уголовных дел стать кандидатом в президенты он не может.

Отметим, что в это воскресенье ЦИК России принимал к рассмотрению все документы. Уже приняты документы лидера «Женского диалога» Елены Семериковой, главы «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина и лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина.

Кстати, на «собраниях по выдвижению» блогера Алексея Навального кандидатом в президенты страны в ряде субъектов России не было представителей нотариата, сообщили источники в регионах. Это доказывает тот факт, что в его планы изначально не входило законно оформлять свое выдвижение в российских субъектах,а значит, мероприятия имели только пропагандистские цели.

Член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что оппозиция сегодня потеряла последний шанс в этом году, чтобы напомнить о себе:

«Навальный использует последнюю возможность, чтобы так или иначе напомнить о себе и продолжить кампанию по сбору финансовых средств, которую он успешно ведет на протяжении длительного времени. Не имея никаких перспектив по факту к регистрации, он находит людей, которые готовы отдавать ему свои деньги на непонятные цели, причем неясно, куда тратятся деньги», - напомнил политолог.

Что касается Яшина, он попробовал использовать контролируемый им Совет муниципальных депутатов, при этом это вызвало серьезную критику его собственных сторонников по оппозиции, чем он внес определенный раскол в их ряды. «Судя по всему, эта методика ему не удастся, он не получил необходимого результата. Судя по всему, он ожидал, что его задержат. Тем самым он получит определенную поддержку в СМИ, но этого не произошло, несмотря на то, что митинг носил несанкционированный характер», – сообщил Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Президент Фонда подчеркнул: если бы полиция все-таки задержала Навального или Яшина, ничего, кроме очередной антироссийской волны в зарубежных СМИ они бы не добились:

«Для абсолютно подавляющего большинства россиян поведение Навального и Яшина совершенно малоинтересно, как и его попытки собирать людей по регионам под надуманным участием в президентских выборах, и какого-то большой поддержки не вызывает».

Популярный блогер и фотограф Илья Варламов, побывав на «Дне свободных выборов», не мог скрыть брезгливости.

«Полиция говорит, в Лермонтовском сквере собрались 300 человек, - отметил Варламов. - Организаторы говорили о тысяче участников. В целом акция Яшина была... так себе... Даже писать не хочется про нее. Давно оппозиция не проводила столь бессмысленных мероприятий», - написал он в своем «Твиттере».

Одновременно с ним бывший муниципальный депутат, сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац. «Ну вот, Яшин слил протест :(«, - отметил он в своем Твиттер, узнав о численности митинга. В комментариях он сразу же получил порцию упреков от фанатичных сторонников Яшина, обозвавших Каца «мурзилкой», предателем и агентом Кремля».

«Протесты редко сливаются реальными агентами Кремля. Обычно они сливаются людьми, которые хотят лучшего, но просто заблуждаются, - ответил Кац в своем ЖЖ более развернуто. - Вот Илья Яшин и Алексей Навальный заблуждались в том, что борьба за муниципальный праздник кого-то вообще привлечет, а также, похоже, заблуждались в том, что кто-то это будет разгонять и получатся красивые фоточки хипстеров в автозаках».

«Они не со зла, просто человеческая психология так работает - хочется борьбы, не хочется планирования дальше одного шага, - пояснил Кац. На его взгляд, оппозиции «не повезло с лидерами», которые так и не поняли своей ошибки.

«Бесчестное поведение вашего председателя»

Раздражение иного толка вызвал Яшин у женского крыла оппозиции. Главный редактор «The New Times» Евгения Альбац в своем «Твиттере» осудила сексизм Яшина и его комплексы в публичном диалоге с бывшей пресс-секретаршей Навального, ныне - эмигранткой Анной Ведутой.

«Грубиян, жуткий шовинист, эгоист, нарцисс. Вас, Женя, он уважает, вот и хороший. Но надежный и принципиальный политик. Успехов ему огромных, - пишет Ведута.

«Ок, сексист - тоже ничего хорошего. Но это скорее способ преодоления комплексов»,

- отвечает ей Альбац. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов возразил, что Яшин - «абсолютно ненадежный».

Напомним, Яшин анонсировал праздничное мероприятие «День свободных выборов», которое должно было пройти в воскресенье. Однако Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы о проведении данной акции, поскольку под видом праздика Яшин уже публично анонсировал митинг.

Тогда другой оппозиционер – экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков анонсировал поблизости санкционированный митинг на проспекте Академика Сахарова. Но Яшин попросил Гудкова отозвать заявку, что тот и сделал.

Конфликт с мэрией, возникший из-за правовой безграмотности Яшина, попытались разрулить Венедиктов. Но в итоге подтвердил, что столкнулся с «прямым обманом» со стороны Яшина». «Мой ресурс в отношении компромиссных предложений был, к сожалению, исчерпан бесчестным поведением вашего председателя заявкой на митинг 24 декабря на проспекте Сахарова», - посетовал Венедиктов.

В пятницу Дмитрий Гудков призвал Яшина и Навального прекратить истерику вокруг воскресной акции.

«Зачем Яшин и Навальный сейчас пишут, что я мешаю им организовывать праздник? У них же есть мой телефон, можно было позвонить и спросить. Никакой штаб не отговаривает депутатов участвовать в празднике»,

- написал Гудков у себя в Фейсбуке, добавив, что данное мероприятие может быть небезопасным для участников, поэтому он изменил свое отношение к планируемой акции. По его словам, риски задержаний выросли из-за судебного запрета праздника:

«Поскольку вы попросили меня отозвать заявку на согласованный митинг, то призываю вас серьезно подумать о мерах безопасности для участников праздника. И перестаньте истерить, всегда есть телефон, чтобы уточнить позицию перед тем, как что-то написать в «Твиттере».