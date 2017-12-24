В ЦИК опровергли сведения об отказе в приеме документов у Полонского

Сотрудники Центризбиркома по-прежнему ведут прием документов у кандидата в президенты, предпринимателя Сергея Полонского, сообщили в пресс-службе ЦИК, комментируя сведения о том, что у бизнесмена не приняли документы.

Полонский был выдвинут в президенты в воскресенье инициативной группой из 520 человек. После этого он повез документы в ЦИК. Однако, как сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на члена ЦИК Никола Левичева, Полонский уехал из комиссии, так как не донес некие документы, передает РИА «Новости».

Представитель пресс-службы отметил, что сведения, которые опубликованы со ссылкой на Левичева, не достоверны, так как этого человека вообще не было в ЦИК.

«ЦИК России принимает к рассмотрению все документы», - сказал представитель Центризбиркома.

Ответственный секретарь рабочей группы по приему документов, член ЦИК Евгений Шевченко, в свою очередь, сообщил, что процедура приема продолжается – по его словам, это «обычный процесс приема документов», которых много, и они требуют «большого количества и бумаг, и предоставления на электронных носителях».

По его словам, никаких проблем с документами нет, они изучаются.

Ранее в воскресенье стало известно, что ЦИК продлил работу в этот день из-за наплыва кандидатов в президенты. Уже приняты документы лидера «Женского диалога» Елены Семериковой, главы «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина и лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина.