Сурайкин подал в ЦИК документы о выдвижении в президенты от «Коммунистов России»

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин подал документы для выдвижения кандидатом в президенты в Центризбирком.

Ранее его кандидатуру утвердил съезд «Коммунистов России», передает ТАСС.

Отметим, что в воскресенье ЦИК продлил работу из-за наплыва кандидатов в президенты. Документы уже подали лидер «Женского диалога» Елена Семерикова и глава «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.

Процедуру также проходит самовыдвиженец Сергей Полонский.