ЦИК продлил рабочий день из-за наплыва кандидатов в президенты

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова решила продлить рабочий день комиссии в воскресенье в связи с большим количеством желающих подать документы для участия в президентских выборах, сообщили в пресс-службе ЦИК.

«В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день комиссии продлен», - передает сообщение пресс-службы ТАСС.

По выходным ЦИК принимает документы с 10.00 до 15.00 мск. За воскресенье официально выдвинулись в президенты кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова, а также лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.

Сейчас аналогичную процедуру также проходит самовыдвиженец Сергей Полонский и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

О намерении подать документы для участия в выборах 24 декабря заявлял также блогер Алексей Навальный, который, однако, не имеет права баллотироваться в президенты из-за непогашенной судимости.